Președintele Cehiei, vacanță-surpriză în România: „o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și multe locuri minunate”

Petr Pavel
Petr Pavel

Președintele Cehiei a venit în vacanță în România. Liderul de la Praga s-a aflat pentru câteva zile în țara noastră, la începutul acestei luni. 

Președintele Cehiei a vizitat România

Președintele a parcurs trasee montane pe motocicletă și a ales cazări moderne.

 Acesta a planificat singur itinerarul, iar printre obiective s-au aflat Transfăgărășan și Transalpina.

 Petr Pavel nu a petrecut mai mult de o noapte în același loc, iar rezervările pentru cazare le-a făcut de pe o zi pe alta.

 În drumurile sale, a întâlnit inclusiv urși. Liderul de la Praga a transmis că ar recomanda tuturor România, pe care o consideră: „o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și multe locuri minunate”. 