Președintele Cehiei a vizitat România

Președintele a parcurs trasee montane pe motocicletă și a ales cazări moderne.

Acesta a planificat singur itinerarul, iar printre obiective s-au aflat Transfăgărășan și Transalpina.

Petr Pavel nu a petrecut mai mult de o noapte în același loc, iar rezervările pentru cazare le-a făcut de pe o zi pe alta.

În drumurile sale, a întâlnit inclusiv urși. Liderul de la Praga a transmis că ar recomanda tuturor România, pe care o consideră: „o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și multe locuri minunate”.