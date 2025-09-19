Președintele Cehiei a vizitat România
Președintele a parcurs trasee montane pe motocicletă și a ales cazări moderne.
Acesta a planificat singur itinerarul, iar printre obiective s-au aflat Transfăgărășan și Transalpina.
Petr Pavel nu a petrecut mai mult de o noapte în același loc, iar rezervările pentru cazare le-a făcut de pe o zi pe alta.
În drumurile sale, a întâlnit inclusiv urși. Liderul de la Praga a transmis că ar recomanda tuturor România, pe care o consideră: „o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și multe locuri minunate”.
To si jdete v Rumunsku nakoupit do Penny a potkáte Petra Pavla, jak si skládá u kasy nákup do krabice...😀— Jura Háček 🇨🇿🇪🇺🇺🇦 (jirka maso :) (@jura_haczek) September 16, 2025
To není scifi, to je náš prezident, verze 2025.
Platí, že když jede Pavel na dovolenou, jsou z toho vždy top fotky.👌
z článku: Upřednostňoval hory a vyhledával spíše… pic.twitter.com/niLSBMAkeD