Premierul Orban la „Legile Puterii”: „Am avut cea mai dificilă guvernare din ultimii 30 de ani”

Premierul Orban a ținut să precizeze că se înțelege extrem de bine cu președintele Iohannis, în pofida tuturor celor care „inventează” dispute între palate.

„De multe ori mă înțeleg cu președintele fără să vorbim, dar tot se mai trezesc unuii care inventează dispute între palate. Sunt un om serios. Dacă am stabilit niște coordonate și obiective, mai ales cu președintele țării, sunt un om care merge până la capăt, fară a se abate de la aceste ținte. Nu prea am avut parteneriat intre premier și președinte în anii de după Revoluție. Dacă toți actorii politici trag în aceeași direcție și nu ne consumăm cu scandaluri, pentru a targe la bun sfârșit ceea ce ne-am propus, lucrurile vor merge bine. Klaus Iohannis este cel care a salvat relațiile Romaniei la nivel de NATO și UE, el poate să facă mult mai multe, mai ales dacă are un guvern alături de partea sa. Prea multă energie s-a consumat în certuri și dispoute sterile și contre sau interese patizane. Următorii 10 ani trebuie să fie ani speciali pentru România, în care trebuie și va face un salt important”, a subliniat premierul.

Șeful Executivului spune că ultimul an de guvernare a fost cel mai dificil din ultimii 30 de ani, din cauza crizei provocate de pandemia de Covid-19.

„Provocările cărora trebuie sa le facem față sunt greu de imaginat. Este greu de imaginat provocările la care am fost puși la încercare în acest anb. Am avut de luat decizii de moment în fiecare zi. Trebuia să fim un guvern de tranziție, dar în loc de asta am avut cea mai grea guvernare din 1990 și până acum, cu probleme inimaginabile. Totuți, salariul mediu pe septembrie a crescut cu 7,6% în inflție scazută la 2,2 %. Am avut 5 luni consecutive de creștere economică. România este singura țară din UE în care investițiile au avut trend pozitiv în PIB. Raportat la UE, evoluția PIB în România a fost cu 2,4% față de media UE. Iar asta în situația în care am găsit țara într-un mare impas”, spune premierul.

Orban nu crede în sondajele comandate, ci doar în votul oamenilor

Ludovic Orban nu crede în sondajele comandate, în care PNL este trecut cu bună știință cu 5-6 procente în minus, în ideea de a manipula alegătorii. El se declară ferm convins că, dacă un sondaj comandat de PSD arată un PNL în scădere, votanul liberal nu se va orienta spre social-democrați.

„Singurul sondaj îl reprezintă votul oamenuilor. Mulți continuă să dea sondaje false, în ideea de a manipula oamenii. Să nu-și închipuie că dacă PSD dă în sondaje cu 5 procente mai jos PNL, atunci votantul liberal va vota cu ei. În momentul de față, PNL se bucură de cea mai mare intenție de vot. Pentru a putea fructifica anii ce vin, e nevoie de un partid care să fie coloana vertebrală a guvernării și care să nu depindă de coaliții. Planul național de dezvoltare, la care au participat peste 470 de specialiști, are toți pasii ce trebuie urmați. Am etapizat fiecare pas, el reprezintă garanția dezvoltării României. Va exista un rezultat bun pentru noi, poate că e prea mult ca PNL să obțină 50% din voturi. Totuși, nimeni nu credea că vom câștiga alegerile europarlamentare. Atunci când oamenii te votează își pun speranțele la o viață mai bună în tine. Victoria în alegeri nu înseamnă că „ai pus mâna pe putere”, ci că oamenii ți-au dat o misiune de o mare responsabilitate. Dacă-ți iubești țara e suficient s-o iubești și nu trebuie s-o spui mereu. Trebuie să lași în urma ta lucuri care să fie folositoare oamenilor, să facă bine României, în ansamblul ei, fără a-i afecta pe ceilalți oameni. România are nevoie de fapte și atitudine, nu demagogia ieftină pe care o vedem pe la mulți lideri de partide”, conchide premierul.