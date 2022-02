„În urma cu cateva minute, am primit confirmarea de la ministrul Afacerilor Interne ca cei 18 cetateni romani care lucreaza in domeniul petrolier si erau blocati in Ucraina au fost identificati si au intrat pe jos in PTF Siret.

Ma bucur ca au ajuns cu bine in tara. Toate structurile statului roman sunt mobilizate pentru a proteja vietile romanilor si a oferi sprijin umanitar celor afectati de agresiunea militara rusa din Ucraina”, a informat Nicolae Ciucă.