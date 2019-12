Partidul lui Ponta se destramă

Între semnatarii scrisorii deschise, de anunț a demisiei din Pro România, se afla și coordonatorul filialei Dâmbovița, Georgică Dumitru. Acum alți 8 dintre fondatorii filialei Dâmbovița au ales să plece, scrie Realitatea de Dâmbovița.

Inițial, doar coordonatorul filialei dâmbovițene, fostul deputat Georgică Dumitru, anunțase că părăsește partidul condus de Victor Ponta. La două zile distanță de anuțul liderilor de la centru (6 parlamantari și 10 coordonatori de filiale) în Dâmbovița a fost înregistrată o demisie în grup a membrilor PRO România.

„Noi, fondatorii Pro Romania Dambovita, ne raliem demisiei colective anuntate in cursul zilei de 19 decembrie prin vocea liderilor de la nivel national, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, anuntand, pe aceasta cale, demisia noastra din partid si, implicit, din functiile detinute la nivel judetean.

Este un gest firesc in conditiile in care a devenit evident ca directia in care se indreapta partidul este una contrara principiilor la care, initial, am aderat.

Componenta celor care ne depunem astazi demisiile este urmatoarea:

1. Paul Briceag – coordonator Organizatia Municipala Targoviste si coordonator zonal

2. Cristina Sima – coordonator Organizatia de Femei Pro Romania Dambovita

3. Adrian Economu – coordonator Organizatia Municipala Targoviste

4. Constantin Enescu – coordonator Organizatia de Pensionari Pro Romania Dambovita

5. Elvis Negut – coordonator zonal

6. Valentin Petre – coordonator zonal

7. Tiberiu Lixandru – coordonator zonal

8. Raluca Mircea – trezorier

Cu certitudine, semnatarii acestui comunicat vom continua sa fim o echipa, aceeasi echipa care a pornit la drum in Proiectul Pro Romania, in anul 2017.”