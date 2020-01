Ponta ia la rost Guvernul după ce s-a anunțat că nu există bani pentru dublarea alocațiilor

”Trebuie sa reamintim oamenilor mereu adevarul - altfel il vor uita inecati de minciuna pe care o aud zi de zi = INTOTDEAUNA legile de majorare a alocatiilor pentru copii au fost aplicate ( indiferent de cine le-a initiat si de cine era la guvernare) ! La fel trebuie sa fie si in 2020.

1. In Mai 2015 parlamentarii PNL au propus dublarea alocatiilor/ s-a votat in unanimitate in Camera Deputatilor / Presedintele Iohannis a promulgat imediat legea si Guvernul “Ponta” a alocat banii necesari incepand cu 1 Iunie ( chiar daca nu erau prevazuti in Buget) !