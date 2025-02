Același punct de vedere îl are și Florin Cîțu, fost premier și fost ministru de finanțe. Deficitul bugetar, cuprins între 9 și 10%, precum și dobânzile la care plătim împrumuturile în euro și dolari sunt uriașe.

Fostul premier cere concedieri, în timp ce președintele ales Călin Georgescu avertizează că elitele de la FMI și Banca Mondială ar putea impune chiar și privatizări ca în anii 90.

Călin Georgescu: „Nu mai sunt bani în țară, vor fi alte privatizări!”

„Săptămâna aceasta care vine este în curs și a anunțat prezența aici Fondul Monetar și Banca Mondială.

Noi am fost de 3B, acum vorbim de bbb-, asta înseamnă junk, faliment total. Ce înseamnă asta, corbii stau undeva pe gard și așteaptă moartea. D-aia vine și Fondul Monetar și Banca Mondială. În plus de asta discutăm despre chestiune serioasă. Să se vândă Hidroelectrica ... nu mai au de unde. Toate proiectele de infrastructură nu mai sunt la zi că nu mai sunt bani, autostrăzi, ceva drumuri, nu mai sunt bani. Zona aceasta FMI este foarte delicată. Ea arată că ei trebuie să vândă tot. Știți cazul cu Romsilva ... sume uriașe. Vor să vândă tot pentru că nu mai au de unde și nu înțeleg că lucrurile sunt foarte simple. Dacă știi să administrezi foarte bine lucrurile și să-ți administrezi țara. Dacă iubești țara, ai soluții pentru ele. Dar ei nu au soluții pentru ele. Dincolo de faptul că să ai investiții și străini care investesc, companii grele care o fac, trebuie să reduci taxele și impozitele. Dacă nu o faci, nimeni nu este interesat să investească. Eu am spus, cota unica 10%. ... Centre de colectare, predictibilitate, transparență.”, spune Călin Georgescu.

„Pe ce s-au cheltuit banii? În plus de atât, datoria publică care este foarte mare. Am ajuns la 55% din PIB, inflația care este peste 8,5%. Un singur exemplu l-aș putea da, APA. Nu mă întorc la subiectul respectiv. Dau exemplu ce înseamnă business real. Avem resurse naturale: apa. Piața de apă, piața mondială face 300 mld astăzi. Companii ... problema este alta. Noi consumăm 6,5 mld metri cubi pe an. Avem însă potențial de 40 de mld. Înainte de `89 când funcționau irigațiile și agricultura consumam ... . Diferența este că atunci ne permiteam. Ăia au avut un acord cu Bulgaria să ne dea apa, acordul s-a terminat zilele trecute. Dacă oamenii nu mai au apă, se termina cultura în Grecia. Am putea să dam 30 de mld din 40. Ca să rezolvi un metru cub de apă, să-l destaminizezi, costa între 1 și 4 euro. Noi am putea să dăm un metru cub cu 0,5. Asta înseamnă 10 mld euro pe an numai din apa vândută. De unde pot veni banii? Banii nu vin doar din împrumut. Cu situația din România de bbb-junk, România nu se mai poate împrumuta. Cum s-au împrumutat anul trecut pentru armament.”, a completat acesta.