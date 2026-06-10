Planul B al lui Nicușor Dan dacă guvernul Tomac pică în Parlament. Cine ar putea fi următorul premier desemnat

Președintele Nicușor Dan pregătește un scenariu alternativ în cazul în care guvernul propus de Eugen Tomac nu va reuși să treacă de votul Parlamentului.

Planul apare în condițiile în care șansele actualei formule guvernamentale sunt considerate reduse, pe fondul lipsei unei majorități parlamentare clare.

Guvernul Tomac, cu șanse reduse în Parlament

Executivul propus de Eugen Tomac are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit, însă calculele politice actuale indică dificultăți majore în atingerea acestui prag.

Surse politice susțin că actuala formulă este vulnerabilă, în condițiile în care mai multe partide au transmis deja că nu o vor susține în forma propusă.

Situația a determinat Cotroceniul să analizeze din timp variante alternative, pentru a evita un blocaj politic prelungit.

Radu Burnete, nume vehiculat pentru funcția de premier

În cazul în care guvernul Tomac nu va primi votul de încredere al Parlamentului, unul dintre scenariile discutate îl vizează pe consilierul prezidențial pe probleme economice, Radu Burnete.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, acesta ar putea fi desemnat pentru formarea unui nou executiv, în încercarea de a construi o majoritate parlamentară funcțională.

O astfel de variantă ar presupune negocieri extinse între partidele politice, inclusiv cu formațiuni din fosta coaliție de guvernare.

Tensiuni politice în PNL și USR

Un astfel de scenariu riscă însă să genereze noi tensiuni în interiorul PNL și USR, unde există deja opoziție față de o eventuală relansare a unei formule de guvernare care să includă PSD.

Discuțiile informale indică faptul că o parte importantă a liderilor celor două partide resping ideea unei noi colaborări politice în aceiași termeni.

În acest context, formarea unei majorități stabile rămâne incertă.

Kelemen Hunor: vot doar pentru un guvern politic

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat lîn cadrul unui interviu tv că formațiunea sa ar susține un guvern doar în condițiile în care acesta ar fi unul politic, cu miniștri desemnați de partide, inclusiv UDMR.

El a subliniat că, în eventualitatea în care guvernul Tomac pică sau mandatul este returnat, partidele ar trebui să participe la consultări și să vină cu propriile propuneri de premier.

„După prima încercare trebuie să vedem cum se poate merge mai departe, dar în acest moment nu putem specula ce se va întâmpla. (…) Dacă se întâmplă să pice guvernul (Tomac – n.a.) sau să depună mandatul, atunci partidele politice trebuie să ceară o consultare cu președintele și ar trebui să vină toate partidele cu propuneri de premieri, pentru că suntem la a doua încercare. Și PNL, și PSD, și USR, și AUR, și ceilalți, și noi ar trebui să spunem ceva. Președintelui trebuie să îi fie oferit ceva, pentru că acesta este rolul partidelor în construcția noastră politică, să propună, dacă nu are nimeni majoritate singur, să încerce să găsească o formulă”, a declarat liderul UDMR.

Refuzuri politice pentru actuala formulă de guvern

Eugen Tomac ar fi primit deja răspunsuri negative din partea PNL, USR, UDMR și AUR în legătură cu susținerea noului guvern.

Nemulțumirile sunt legate de componența cabinetului, unde mai multe portofolii importante – precum Dezvoltare, Transporturi și Agricultură – ar fi atribuite unor persoane apropiate PSD, potrivit surselor politice.

Tomac merge mai departe cu votul de învestire

În ciuda lipsei de susținere declarate din partea mai multor partide, Eugen Tomac a anunțat că nu își retrage mandatul și că va merge înainte cu procedura de învestire în Parlament.

Votul este așteptat să fie programat în cursul săptămânii viitoare, moment în care actualul scenariu politic va fi testat în mod oficial în Legislativ.