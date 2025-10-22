„Au trecut aproape trei ani de la explozia devastatoare din decembrie 2022. Similară celei din București, Rahova, deflagrația de la Suceava s-a produs tot pe fondul acumulării de gaze.

În ambele cazuri, oameni și-au pierdut viața, alții au fost răniți, iar zeci de familii au rămas fără locuințe. În ambele cazuri, statul a reacționat cu aceeași lentoare dureroasă.

În dimineața zilei de 5 decembrie 2022, blocul nr. 139 de pe Strada Rarău, din cartierul Burdujeni, Suceava, a fost zguduit de o explozie cauzată de o acumulare de gaze. Patru persoane au fost rănite, iar una dintre ele a decedat ulterior la spital. Explozia a dus la prăbușirea planșeelor și la evacuarea a aproximativ 30 de familii.

Pentru reconsolidarea blocului, Ministerul Dezvoltării a alocat, în februarie 2025, suma de 12 milioane de lei, iar Primăria Suceava a contribuit cu 6 milioane de lei din bugetul local. În urma acestui sprijin financiar, au fost lansate licitații pentru execuția lucrărilor, la care șase firme au depus oferte. Licitația s-a încheiat pe 31 iulie 2025, iar durata estimată a lucrărilor era de 18 luni de la emiterea ordinului de începere. Lucrările urmau să fie finanțate prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, cu o contribuție suplimentară din partea Consiliului Local.

Cu toate acestea, la scurt timp după încheierea licitației, procedura de achiziție a fost anulată. Decizia a fost luată cu o zi înainte de explozia din București, din 16 octombrie 2025, care a dus la moartea a trei persoane.

Astfel, procesul de reconstrucție a blocului din Burdujeni a fost din nou blocat, iar oamenii continuă să trăiască în incertitudine. Anul acesta, celor 19 familii evacuate nu li s-au mai decontat nici chiriile, 14 pe o scară, 5 pe cealaltă. După aproape trei ani, nu s-a făcut niciun pas concret pentru ca acești oameni să se întoarcă acasă.

Dacă într-un oraș ca Bucureștiul, unde tragedia din Rahova s-a petrecut sub ochii tuturor instituțiilor centrale, lucrurile se mișcă greu și reacțiile întârzie, ce așteptări mai pot avea sucevenii? Promisiuni s-au făcut, bani s-au alocat pe hârtie. Pentru că hârtia suportă orice.

În realitate însă, tragedia oamenilor din Burdujeni a rămas la fel de vie, iar statul la fel de absent. Blocul din Burdujeni devine simbolul unei Românii care promite mult, dar face puțin. O țară în care tragediile se repetă, iar autoritățile par incapabile să învețe ceva din ele”, a declarat deputatul AUR, Petru Negrea.