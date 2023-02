Aflat la Brăila, social-democratul Petre Daea, ministrul Agriculturii, a făcut referire la un raport Greenpeace care arată faptul că “animalele din fermele UE au fost responsabile pentru producerea a 502 milioane tone de dioxid de carbon pe an, în principal prin metanul pe care îl eliberează, în timp ce autovehiculele au produs 656 milione tone de dioxid de carbon”.

În acest context, ministrul Agriculturii a precizat, în stilul caracteristic, că “România are 2 milioane de vaci și 9 milioane de mașini, și unele au două țevi”, potrivit debraila.ro.

“Vaca este specia care trece prin mari greutăți, în primul rând de interpretare. Nu vedeți că, acum, vaca a devenit dușmanul planetei? Toate cătările acuzațiilor sunt pe coarnele vacii. Că, acum, vaca este responsabilă când avem atâta poluare. România are 2 milioane de vaci și 9 milioane de mașini, și unele au două țevi. Trebuie să înțelegem acest lucru și să fim atenți la nuanțe, dar atenți și la principii, să acționam în baza lor. De aceea am zis și am socotit că este necesar să facem un supliment de sprijin pentru taurine și să introducem bunăstarea la taurine. O să vedeți ce înseamnă ca sumă. Acest animal trebuie protejat și sprijinit. Nu există ecosistem fără animal!”, a arătat ministrul PSD.

Petre Daea a participat, vineri, la Brăila, alături de secretarul de stat brăilean Sorin Moise, la o întâlnire regională pe tema Planului Național Strategic 2023-2027, la care au luat parte zeci de agricultori.

În 2019, Daea a stârnit rumoare chiar în Parlamentul European, după ce a declarat că în România "cormoranii fac baie în piscine", încercând astfel să spună că specia s-ar bucura de prea multe privilegii și prin înmulțire excesivă a deveni o probleme a pentru pescuitul in Deltă.

Tot de numele ministrului Agriculturii se leagă și campania "Alege oaia", menită să promoveze produsele din carne de oaie și alte produse tradiționale.