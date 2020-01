Pe cine vede Orban drept noul președinte al Senatului?

Partidul Naţional Liberal o va susţine pe Alina Gorghiu pentru funcţia de preşedinte al Senatului, liderul PNL, Ludovic Orban, afirmând că, deşi are doar mai puţin de jumătate din numărul senatorilor PSD, PNL poate ajunge la un „scor echilibrat” la alegerile pentru şefia camerei superioare a Parlamentului.

"Noi am luat decizia în cadrul Biroului Executiv şi am stabilit că o vom susţine pe doamna Gorghiu”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

Liderul liberal a spus că, deşi matematic PSD are majoritatea în Senat, social-democraţii nu pot fi siguri că va fi ales candidatul propus de ei.

"Aici problema e că-s mulţi care-şi doresc. Nu aţi văzut că data trecută l-a susţinut pe Teodor Meleşcanu din afara partidului, credeţi că cei 69 de senatori vor vota toţi candidatul pe care-l propune PSD, cu atât mai mult cu cât sunt mai mulţi care-şi doresc. Nu am cumpărat şi nu curtez pe nimeni”, a afirmat primul ministru, referindu-se la alegerile pentru preşedinţia Senatului României.

În ceea ce prieşte şansele candidatului PNL de a fi ales, Orban a spus că mizează pe susţinerea aliaţilor de dreapta din Senat.

"Noi vom avea candidat. Vrem să discutăm cu partenerii noştri să obţinem susţinerea candidatului, PNL are 30 de senatori, mai avem posibilitatea de a mai obţine susţinere de la senatorii USR, UDMR, ALDE opt la număr, PMP cinci la număr, putem ajunge la un scor foarte echilibrat. De asemenea, nu ştiu cum va reacţiona domnul Meleşcanu, s-ar putea să fie supărat pe PSD, să nu voteze, nu se ştie cum va vota”, a mai afirmat preşedintele PNL.