Parlamentarii din Ucraina au rămas fără imunitate de la 1 ianuarie

Astfel, de la 1 ianuarie legiuitorii ucraineni nu mai sunt protejati in fata acuzatiilor aduse de procurori, fiind eliminat astfel tertipul care le permitea coruptilor sa se protejeze in fata legii candidand si fiind alesi in Rada, relateaza Kyivpost.ro.



Parlamentul actual, dominat de partidul noului presedinte, Volodimir Zelensky (foto), a votat in data de 3 septembrie, intr-o sesiune legislativa maraton, eliminarea imunitatii din Constitutie, cu intrarea in vigoare incepand din acest an.



De asemenea, dupa o saptamana, presedintele Ucrainei a semnat legea referitoare la "modificarile la articolul 80 din Constitutia Ucrainei privind imunitatea deputatilor poporului din Ucraina".