Theodor Paleologu, atac la Georgescu

„Unii se întreabă dacă de exemplu Călin Georgescu e dement sau doar face pe nebunul. Eu sunt din prima școală de gândire. Eu chiar cred că e nebun. Ăă, dar e o întrebare legitimă pentru că pe de altă parte dacă faci prea mult pe nebunul până la urmă devii.

Într-un fel prefer un cinic precum Corneliu Vadim Tudor decât un mai degrabă decât un dement genuin cum este Călin Georgescu.

Vin toți acești demagogi, toți acești șarlatani, toți acești extremiști de acuma și ne spun că mișcarea legionară a fost chintesența spiritualității și demnității românești și că vezi Doamne Codreanu a fost un geniu. Citez din Călin Georgescu și din Șoșoacă acești fasciști ai zilelor noastre.

Georgescu e trădător.

Problema este că un fascist, un infractor și un trădător nu trebuie să ajungă să candideze în alegeri. Nu trebuia să se ajungă în situația în care Călin Georgescu este în turul doi.

Codreanu pe care îl admiră atât de mult doamna Șoșoacă și Călin Georgescu, că e o competiție între ei, care e mai legionar, care este mai dement în declarații. ”, a transmis Theodor Paleologu.