"E adevărat că am foarte multă treaba, dar cu alte lucruri: cu cărți, cursuri, călătorii de studiu s.a.m.d. Dacă ar fi vorba numai de persoană mea, aș acceptă pierderi financiare.



Ceea ce lumea nu știe este că cel mai mic contact cu lumea politică te ruinează complet din punctul asta de vedere. După ce am candidat în 2019, am pierdut enorm. În primul rând, nu am mai predat eu timp de câteva luni, și asta înseamnă 30.000 de euro mai puțin. Firmele s-au ferit de noi că de niște ciumați timp de un an de zile. Avem o responsabilitate față de cei care lucrăm. În plus de asta, cred că fac o treaba extrem de importantă în societate", a declarat Paleologu.