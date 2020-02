CCR: Ordonanța privind sistemul de urgență 112, neconstituțională

2020-02-18 15:22:44 Cetateanul

Calmo, la 112 poti sa suni si fara o cartela in telefon . In capitalism, sub diverse PRETEXTE s-au dat "legi" care, desigur erau in folosul cetateanului . In capitalism se fura legal, munca fara norma, salarii de mizerie, conditii de mizerie, etc ...