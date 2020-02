Orban: Nu am adoptat niciun act normativ. Am aviz negativ de la Ministerul Justiției

Ludovic Orban a fost întrebat, marţi seară, dacă a fost surprins de avizul Ministerului Justiţiei pe OUG privind alegerea preşedinţilor de consilii judeţene.

“După cum ştiţi foarte bine, ca prim-ministru nu am adoptat niciun act normativ atât timp cât am avut aviz negativ de la ministerul Justiţiei. Ministerul Justiţiei este cel mai important avizator şi practic nu poţi să adopţi un act normativ dacă eşti serios şi dacă ţii cont de legislaţie, de Constituţie, atâta timp cât ministerul de Justiţie are un punct de vedere contrar. Acolo nu e vorba că e poziţia ministrului Justiţiei neapărat, uneori e posibil să nu concorde poziţia unui ministru cu poziţia specialiştilor din departamentul de avizare. Aici a mai contribuit şi faptul că AEP-ul a refuzat să semneze proiectul. Ori AEP trebuie să fie coiniţiator, practic Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să fie coiniţiator. Oricât aş fi de hotărât şi de curajos, totuşi sunt anumite lucruri peste care nu poţi să treci”, a declarat Orban, notează News.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a transmis marţi, în şedinţa de Guvern, că Executivul nu poate adopta un act normativ prin care să modifice modul în care sunt aleşi preşedinţii de Consilii Judeţene, acesta arătând că un astfel de demers ar intra în contradicţie cu decizii ale Curţii Constituţionale.