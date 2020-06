Orban: Am greșit, am plătit. Fumez: nu e păcat, nu e trufie, nu e lene

Premierul Ludovic Orban le-a transmis tinerilor să nu se apuce de fumat. „Aşa nu”, a spus premierul, după ce a devenit virală poza în care fuma în biroul său, alături de alţi ministri.

"Suntem oameni, mai gresim. Mi-am cerut scuze. Am gresit, am platit. Asa nu, le spun tuturor tinerilor sa nu se apuce de fumat. Eu am fumat de la 17 ani si fumez de 40 de ani", a spus Ludovic Orban, luni seara, la un post TV.

"M-am şi lăsat. În \"99 m-am lăsat aproape un an de zile de fumat. De eclipsă mi-a venit ideea să fumez o ţigare", a spus Orban.

"E complicat 14, 15 ore pe zi muncesc. O munca istovitaore. E foarte complicat sa te controlezi tot timpul, mai scapi, mai incalci cate o regula. Nu e niciun pacat. Nici lacomie, lene, trufie", a mai spus premierul.

Ludovic Orban a spus că a fumat „destul” timp de 41 de ani: "Reflectez la o solutie. O sa caut o solutie sa ma las de fumat. Am fumat 41 de ani, destul. Familia s-ar bucura cel mai tare."

Premierul a anunţat că nu va face nicio anchetă pentru a vedea cine a făcut poza compromiţătoare.

Ludovic Orban a plătit două amenzi în valoare de 3.000 de lei pentru că a fumat şi nu a purtat mască în spaţii închise. Şi ceilalţi miniştri care apar în poză au fost amendaţi. În 2017, și șeful Executivului de la acea vreme, Sorin Grindeanu, a fost surprins fumând în interiorul biroului din Parlament.