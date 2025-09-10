Fostul ministru liberal al Finanțelor, Dan Vîlceanu, l-a criticat dur pe Marcel Boloș într-o intervenție la Radio Infinit Tg. Jiu, în urma declarațiilor acestuia despre un schimb de replici controversat cu premierul Marcel Ciolacu.

„Marcel Boloș a fost un om slab, căruia i-a plăcut mai mult funcția decât interesul țării. Discuția arată un Marcel Ciolacu nepăsător, concentrat doar pe câștigarea alegerilor și un Marcel Boloș slab, care nu vrea să-și asume responsabilitatea”, a declarat Vîlceanu.

Reacția sa vine după ce Marcel Boloș a povestit că l-a informat de „cel puțin 6 ori” pe premierul Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”, iar acesta i-ar fi răspuns „că-l doare în organul genital de deficitul bugetar”. Ciolacu a negat categoric episodul, argumentând că nici măcar în compania prietenilor nu folosește un astfel de limbaj.

Vîlceanu a mai amintit că, pe parcursul anului 2024, a avertizat constant că PNL se află la guvernare doar formal, fără ca echipa condusă de Nicolae Ciucă să aibă un cuvânt greu de spus în fața PSD.

Fostul ministru, apropiat al lui Florin Cîțu, a mai opinat că România va resimți în viitor efectele măsurilor adoptate de actualul Guvern condus de Ilie Bolojan.