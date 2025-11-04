Fonduri deturnate de Oana Gheorghiu. Unde s-au risipit banii?

Informații care zguduie din temelii guvernul condus de Ilie Bolojan, de data aceasta o vizează pe Oana Gheorghiu, actualul vicepremier. Aceasta a fost numită de curând în funcția importantă. Este vorba inclusiv despre asociația „Dăruiește viață”, în care aceasta a avut o implicație majoră. Conform surselor Realitatea PLUS, din rapoartele pe care le-am studiat și au intrat în posesia noastră, cele cu venituri și cheltuieli ale asociației, ale reprezentanților care au condus până la numirea ei în această funcție cheie din statul român, nu explică transparent cum s-ar fi cheltuit banii.

Practic, toate donațiile și cuantumul total nu este explicit în cadrul rapoartelor de cheltuieli. Nici măcar cheltuielile salariale nu sunt transparentizate în cadrul asociației. În acest mod nu se poate justifica cum au fost cheltuiți banii în decursul timpului.

Pe de altă, Carmen Uscatu care este partenera Oanei Gheorghiu în cadrul asociației „Dăruiește viață”, însă nici aceasta nu a venit cu o reacție publică legată de acest subiect. Surse precizează pentru Realitatea PLUS faptul că zeci de milioane de euro au ajuns în contul unor influenceri care au atacat dur mișcarea suveranistă. De asemenea, din documentele care au intrat în posesia Realitatea PLUS nu se justifică nici măcar un leu, nici măcar o sumă de bani care a fost oferită ca donație și ulterior nu există certitudinea că a plecat către un caz concret sau către alte cazuri sociale.