Bomba convorbirii dintre jurnalist și general este faptul că Florian Coldea a afirmat că s-a văzut de câteva ori cu actualul edil.

Deși Nicușor Dan a negat, recent, o posibilă legătură cu Florian Coldea, fost șef operativ al SRI, generalul în rezervă l-a contrazis, menționând că s-au văzut "de câteva ori".

"A zis că pe Nicușor Dan l-a văzut de câteva ori, spre exemplu", a relatat Ion Cirstoiu, după o discuție cu generalul în rezervă.

Ziarisul ar fi fost contactat de fostul șef militar al SRI, care i-ar fi relatat mai multe aspecte.

„Am vorbit, am reafirmat ideea de a-mi da un interviu, mi-a explicat că, așa cum a spus și în comunicat, în această perioadă nu poate, deoarece nu vrea să aibă ingerințe în justiție. Eu cred în continuare că are nevoie de un interviu. Faptul că m-a sunat înseamnă că are încredere și trebuie să aibă un jurnalist de încredere, ca mine, care nici să nu-l cânte, nici să nu-l înjure. Din 2017 domnia sa n-a dat niciun interviu", a spus Ion Cristoiu.