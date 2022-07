În 2010, pierderile din rețea însumau 25% din totalul de agent termic livrat către bucureșteni, iar după 10 ani, aceste pierderi au crescut vertiginos, la 37%. Pe scurt, am asistat la o degradare cu 50% a eficienței sistemului de transport a energiei termice.

În mandatele lui Sorin Oprescu și Gabriela Firea, investițiile în reabilitarea conductelor de termoficare au fost extrem de mici, ceea ce a dus la o deteriorare accelerată a conductelor montate pe vremea lui Ceaușescu. Toată această politică inconștientă a celor doi edili, care au preferat panseluțele, pomenile electorale și populismele în locul asumării unor proiecte esențiale pentru buna funcționare a orașului, a avut ca rezultat apariția, în 2019, a marilor probleme în ceea ce privește furnizarea agentului termic către bucureșteni.

În 2021 am reușit să stabilizăm pierderile prin schimbarea a 20 de kilometri din rețeaua primară de termoficare. O stabilizare insuficientă pentru a fi simțită la robinet sau în calorifere de către bucureșteni, dar esențială în ceea ce privește trendul dezastruos în care ne găseam.

Investițiile din acest an, care vor aduce 30-35 de kilometri de conductă nouă în rețeaua primară plus reparațiile punctuale făcute de Termoenergetica, vor duce la inversarea trendului. Conform unor date preliminarii, în anul 2022, pierderile din rețeaua de distribuție vor fi de 34%, iar în următorii doi ani, tot ca urmare a investițiilor, vom reveni la pierderi sub pragul de 30%. Acest lucru va însemna pentru bucureșteni mai puține avarii și, implicit, o furnizare mai bună a agentului termic”, a transmis Nicușor Dan.