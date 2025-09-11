Șeful statului a explicat că acestea s-au manifestat gradual, prin atacuri cibernetice la infrastructuri și campanii de propagandă.

Ce a transmis președintele Nicușor Dan?

Președintele României, Nicușor Dan, a admis joi, că serviciile de informații au avut, de-a lungul timpului, o implicare în viața politică. Declarația sa vine pe fondul discuțiilor despre lipsa unei conduceri civile la SRI, instituție fără director numit de peste 700 de zile.

„Pe chestiunea de servicii, fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență. Sigur, a existat o interferență”, a spus președintele. Întrebat direct dacă această implicare a vizat alegerile, șeful statului a precizat: „În, să spunem, jocul politic. De-a lungul anilor. Nu ne referim la ieri. Da, de-a lungul anilor a existat.”

„Serviciile... bineînțeles că tot timpul există interese ale altor state, dar n-aș zice că au fost influențe pe alegeri. Există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri. Astea sunt lucruri pe diverse grade, până la un anumit nivel legitime”, a adăugat acesta.

România, sub presiunea războiului hibrid

„Întrebarea este cu privire la controlul civil, astfel încât societatea să fie sigură că serviciile se ocupă de atribuțiile pe care le dă Constituția. Și asta este miza importantă a numirii unui șef civil.”, a completat Nicușor Dan.

Întrebat despre negocierile cu partidele de coaliție, Nicușor Dan a confirmat că dialogul abia începe și că rezultatul va fi vizibil după votul din Parlament: „O să vedeți rezultatul când o să fie propunerea urmată de vot. Adică o să fie discutat înainte, înainte de vot.”

„Federația Rusă încearcă, dacă poate, să influențeze alegerile astfel încât să aibă conduceri prietenoase. Dacă nu poate, încearcă să pună paie pe foc acolo unde există tensiuni, pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație. Sunt o grămadă de instituții care nu funcționează. Există corupție, birocrație, lipsă de strategii fundamentale”, a avertizat Nicușor Dan.