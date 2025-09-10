"Legat de reforma statului, aveți dreptate: România nu are un plan de țară în momentul ăsta. Deși există bună intenție în multe zone din administrația publică, nu vedem emergență de reformă de la nivelurile medii și de jos ale administrației. Și atunci, e foarte important ca în procesul de reflecție despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat. De asta, dialogul cu dumneavoastră e foarte important.

Deci da, există voință de reformă. Dacă ne uităm însă la cum, mai avem de lucrat.

Mediul economic, populația... vom fi în oarecare suferință în 2026, însă, la sfârșit de 2026, este — în opinia mea — capătul tunelului", a declarat Nicușor Dan.