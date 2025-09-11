„Nu se pune problema alegerilor anticipate, cel puțin din perspectiva mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în acest moment. Suntem într-o situație economică deja destul de dificilă, suntem interconectați cu piața financiară, mai precis sunt multe instituții care ne-au împrumutat, iar o condiție esențială pentru ca această relație – de care România are absolută nevoie acum – să continue este ca România să fie stabilă. Și va fi stabilă”, a declarat Nicușor Dan la un post TV, citat de news.ro.

Pe de altă parte, președintele dorește ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cât mai curând posibil.

„Eu nu vreau să intru foarte mult în dezbaterea asta (între partidele din Coaliție – n.r.) pentru că nu vreau să amplific și mai mult această discuție. (...) Atât timp cât este un post liber (n.r. – la Primăria Capitalei), (...) se pune problema. Trebuie tranșată această situație, pentru a nu prelungi interimatul, dar decizia aparține coaliției – când și cum să o facă”, a mai spus președintele.