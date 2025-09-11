Nicușor Dan nu vrea anticipate, dar bate apropouri pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Generală cât mai repede cu putință

Președintele Nicușor Dan susține că, din punctul său de vedere, nu se pune problema organizării de alegeri anticipate, întrucât o astfel de evoluție ar genera o instabilitate pe care România nu și-o poate permite. În schimb, fostul primar general pledează pentru organizarea alegerilor din Capitală cât mai curând posibil, considerând că un interimat prelungit este ineficient.

„Nu se pune problema alegerilor anticipate, cel puțin din perspectiva mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în acest moment. Suntem într-o situație economică deja destul de dificilă, suntem interconectați cu piața financiară, mai precis sunt multe instituții care ne-au împrumutat, iar o condiție esențială pentru ca această relație – de care România are absolută nevoie acum – să continue este ca România să fie stabilă. Și va fi stabilă”, a declarat Nicușor Dan la un post TV, citat de news.ro.

Pe de altă parte, președintele dorește ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cât mai curând posibil.

„Eu nu vreau să intru foarte mult în dezbaterea asta (între partidele din Coaliție – n.r.) pentru că nu vreau să amplific și mai mult această discuție. (...) Atât timp cât este un post liber (n.r. – la Primăria Capitalei), (...) se pune problema. Trebuie tranșată această situație, pentru a nu prelungi interimatul, dar decizia aparține coaliției – când și cum să o facă”, a mai spus președintele.