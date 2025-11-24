Nici Ionuț Moșteanu nu pare să știe exact ce facultăți a absolvit și la ce specializare. Prima facultate la care s-a înscris a fost Politehnica București, dar nu a terminat-o pentru că s-a angajat director la un club de biliard. Realitatea PLUS l-a contactat pe Ionuț Moșteanu pentru un punct de vedere, dar nu am primit până acum niciun răspuns.

Cum a ajuns Ministrul Apărării să se ocupe de un club de biliard?

Conform CV-ului postat acum nouă ani pe site-ul Camerei Deputaților, Ionuț Moșteanu a absolvit, în 1992, Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești. În același an, a fost admis la Facultatea de Automatică din cadrul Universității Politehnica din București. Durata studiilor trecută în CV: 1992 – 1995. În perioada respectivă, însă, durata studiilor de licență la Automatică era de cinci ani.

„Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă, ca să mă întrețin, în anul 3 alesesem specializarea roboți industriali, dar nu am mai terminat", spunea Ionuț Moșteanu.

Doar că Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Politehnica București nu a avut și nu are o specializare numită Roboți Industriali.

Această specializare este prezentă în programa de studii a altei facultăți din cadrul UPB, anume Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică.

Între 1995, anul în care a întrerupt studiile la Politehnică, și 1999, ministrul susține că a deținut funcția de „Executive Manager la Texas Express”, un club de bowling, biliard și snooker, din complexul studențesc Regie.

În timp ce era Executive Manager la clubul de lângă cantina studențească, Moșteanu a urmat, conform CV-ului de pe site-ul Camerei Deputaților, cursurile Universității Bioterra, între 1996-1999.

Conform jurnaliștilor de la Libertatea, în CV-ul postat pe site-ul TAROM, nu apare nimic despre Universitatea Bioterra. În schimb, scrie că a urmat cursurile altei universități private – Universitatea Athenaeum, între 1996 și 2000, unde a studiat Management.

Însă, această universitate nu avea specializare Management, ci Inginerie Managerială, acreditată provizoriu prin Legea 294/1997.

Ionuț Moșteanu susține că în 2015, anul în care a și intrat în politică, a susținut examenul de licență și a obținut diploma de la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială. În legea prin care a fost acreditată Bioterra este stipulat că universitatea are o singură facultate, Facultatea de Management Agroturistic, cu o singură specializare, Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism. Asta ar fi trebuit să scrie pe diploma de licență a lui Ionuț Moșteanu. „Profil: Inginerie economică”, „Specializarea: Inginerie managerială” avea, în schimb, Universitatea Athenaeum, încă din 1997

Așadar, mai spune sursa citată, diploma pe care susține că a obținut-o ministrul apărării a luat denumirea facultății de la Bioterra, iar denumirile profilului și specializării, de la Athenaeum.

Până să între în politică, în 2015, Moșteanu a lucrat timp de aproape 12 ani la privat. Din postul de manager al clubului de biliard, pe care l-a deținut 4 ani, fiind, în paralel, și agent de vânzări la service-ul de aparate foto, Moșteanu a plecat la o agenție de publicitate. În 2004 și-a deschis o firmă la Pitești, propria agenție de publicitate. Cea mai lungă perioadă ca angajat al actualul ministru al Apărării a fost ca director la clubul de biliard din Regie.