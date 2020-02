Monica Anisie, ministrul propus al Educației, la audieri! Ce planuri are pentru Învățământ

Ministrul interimar al Educaţiei, Monica Anisie, propusă pentru un nou mandat la minister, a declarat că a luat măsuri atât pentru elevi, cât şi pentru debirocratizarea sistemului de educaţie.

“Am demarat procedura de realizarea manualelor care vor fi în clasa a VIII-a începând cu anul 2020-2021, astfel încât să nu mai existe sincope la 1 septembrie, atunci când trebuie să ne întoarcem la școală.

Această măsură a fost luată imediat ce am ajuns la conducererea Ministerului Educației, dar imediat mi-am concentrat atenția și asupra unor măsuri pentru colegii mei profesori și așa cum am promis în fața dvs, la audierile în comisie, am declanșat debirocratizarea activităților cadrelor didactice din preuniversitar.

Pe termen scurt, grupul de lucru a propus recomandări începând cu semestrul al II-lea și pot să vă enumăr portofoliul profesorului să fie simplificat și digitalizat, procesele verbale să fie eliminate dacă nu sunt necesare, statisticile să se facă digital și unele să fie eliminate, să fie simoșificat portpofoliul dirigentului.

Sunt în curs de lucru: condica de prezență, comisiile metodice să fi eliminate, raportări aferente programelor de sprijin.

Problema pe care o ridică întotdeauna cadrele didactice și chiar ISJ este aceea a procesului de evaluare a ARACIP. Acele bibliorafturi pe care trebuie să le construiască unitatea de învățământ pentru evaluarea calității. De aceea împreună cu agenția am realizat un plan de simplificarea procesului de evaluare a calității”, a susținut Monica Anisie.