Invitat în emisiunea Tunurile pe Politicieni, realizată de Claudiu Giurgea, Dumitru Dragomir a susținut că AUR va crește până la 40% în următorii 5 ani, iar PNL nu va mai avea nici măcar 15 procente.

Mitică Dragomir: „AUR nu va scădea sub 35% în următorii 5 ani!”

„Partidele politice acum se luptă cu morile de vânt. UDMR-ul, PNL-ul și PSD-ul se luptă cu morile de vânt.

Nu, USR-ul... USR-ul...De asta a fost și creat. Gică contra și crește în sondaj.

La viitoarele astea, depășește 15%. Fii atent aici.

Pentru că pentru prima dată aici la tine în emisiune, după ce depășește 15%...Eu am spus lucrul ăsta. Iar PNL-ul au lupte interne. Acolo e măcel.

Îl are pe Bolojan care dă cu leul ca în gard.

Și nu va crește peste 15% niciodată.

Sau în viitor, un an, doi, nu va sălta. Iar PSD-ul, numai datorită acestei ultime săptămâni, că și ei au făcut greșeli. Dar acum au jucat bine.”, a declarat Mitică Dragomir, exclusiv la Realitatea PLUS.