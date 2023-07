MITREA: BUDĂI A FOST TĂNTĂLUL DE SERVICIU, FIREA ERA ÎN MOD EVIDENT O ȚINTĂ. ESTE ABIA ÎNCEPUTUL



Miron Mitrea a afirmat că în prima linie a vinovaților sunt "nemernicii" care în mod deliberat au creat rețeaua de exploatare și torturare a bătrilor, iar anchetele serioase ar trebui să scoată la ivelă cazuri asemăăntoare celui de la Voluntari și în țară.



Pe de altă parte, consulatul crede că la un moment dat dosarul a fost deturnat în folosul luptei politice



"Să fie clar, prima dată s-a aflat de cele 3 azile că au probleme în decembrie anul trecut, în ianuarie a apărut un raport care a ajuns pe masele unor decadenți, inclusiv pe mesele unor miniștri, in februarie au apărut informații in presă, să nu-mi spună ie că cei de la Ilfov sau Voluntari, ba chiar din guvern, nu știau nimic. Au fost niște reclamații...În martie ar fi trebuit să vedem oameni arestați. dar probabil că dosarul a fost folosit și pentru jocuri de putere. Iar ce s-a întâmplat săptămâna asta este abia începutul. Au fost unii vizați și alții care au căzut la grămadă. Marius Budăi nu a fost direct vizat, e doar tăntălăul de serviciu, era în fața macaralei. Gabi Firea, DA, ea face parte din grupul celor care au fost vizați, a fost in mod evident țintă. De partea cealaltă, nici președintele CJ Ilfov Hubert Thuma nu cred că mai poate rămâne mult in funcție, asta dacă PNL nu vrea ca imaginea să-i fie afectată și Thuma nu are prieteni foarte puternici la vârful partidului," a afirmat consultantul politic.





MITREA: ÎN POLITICĂ, DACĂ NU-ȚI CUNOȘTI TOATE VULNERABILITĂȚILE, CAZI



Miron Mitrea a pronosticat că seria demiterilor sau demierilor nu se va opri, iar ca prime ținte i-a indicat pe președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma și pe primarul din Voluntari, Florentin Pandele, care este și soțul Gabrielei Firea.



"Sunt convins că vor mai pleca și unii mai puțin cunoscuți, despre care noi nu știm ce jocuri fac exact. Am senzația că GABRIELA FIREA nu va candida pentru Primăria Generală, am mai fost întrebat mai demult și am spus că nu cred. Îmi este simpatică, dar nu cred că poate trece pe lângă tine un asemena scandal, adică soțul tău este primar acolo, eu pot să cred că n-ai știut, dar asta nu te salvează. Când apropiații tăi fac o asemenea mizerie, dacă nu ești informat, dispari."





MITREA: SĂ ÎNCERCI SĂ O IMPLICI PE RALUCA TURCAN ARATĂ LIPSĂT DE EXPERIENȚĂ POLITICĂ

Consultantul politic a criticat și replica PSD de a încerca, prin echivalență, să o acuze și pe Raluca Turcan, fost ministru al Muncii, afirmând că e vorba de o mutare minoră, care nu-și va atinge scopul.



"Nu cred că astfel de situații sunt premeditate, nu s-a gândit cineva "hai să provocăm și să punem un șofer fără inimă și fără minte să facă asemenea atrocități". Lucrurile s-au întâmplat altfel: au găsit că la Ilfov sunt probleme cu 3 cămine de bătrâni, problemele sunt deosebit de grave. Le-au pregătit, că de aia a durat 4 luni, au stat, s-au gândit pentru a elabora o strategie politică de luptă pentru putere. (...) Am văzut prima fază, a căzut victima de serviciu, Marius Budăi, apoi au executat-o pe Firea. Reacția a fost să o scoată vinovată și pe Raluca Turcan. Acum ce treabă are Turcan cu un aviz, să muți la modul minor miza de pe partidul tău este dovadă de lipsă de experință politică să te legi de asta? (...) Ciolacu trebuie să rezolve problema de fond, pentru că este clar că și el era țintă, lovitura directă era pe Firea și Pandele si pe legăturile lor cu diverse persoane sus-puse din PSD. Ținta după cei 2 era Ciolacu, iar Ciolacu a parat-o, urmează acum replica. Cred că vor dispărea și oameni de la SRI, SIE, "doi și un sfert", din politie, nu dau nume, că nu e treaba mea", a afirmat Miron Mitrea, în exclusivitate la Realitatea Plus.