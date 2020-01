Ministrul Finanțelor spulberă visul copiilor: ”Nu sunt bani pentru alocații dublate”

La câteva minute după declarația lui Klaus Iohannis în care a spus că este foarte important ca Guvernul să găsească resursele pentru creșterea alocațiilor, ministrul Finanțelor spulberă visul copiilor care așteaptă o decizie în acet scandal și spune că nu sunt bani.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, spune că evoluția economiei va influența dinamica cheltuielilor cu asistența socială, precizând că dublarea alocațiilor nu a fost inclusă în buget și este nevoie de resurse suplimentare.

”Este o interperetare a ceea ce am spus eu, când am făcut legea bugetului. Tot ce trebuie să crească au fost incluse în buget. Am spus de alocații că au fost alocate după ce a fost aprobat bugetul. În acest moment nu sunt surse pentru alocarea alocațiilor.

Orice economist va confirma ce am spus și eu. Susținearea cheltuielilor depide de evoluția bugetară.

Bugetul pentru 2020 e construit pe legislația în vigoare. Azi au fost alocate resursele pentru a plăti pensiile și salariile, mai departe nu știu”, a declarat Florin Cîțu.