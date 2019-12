Ministrul Educației, cumul de funcții, case și mașini

Anisie are un teren intravilan de 1.035 de metri pătraţi în Ilfov-Vidra (donaţie), un teren agricol de 10.000 de metri pătraţi (moştenire), un apartament în Bucureşti de 57,75 metri pătraţi, achiziţionat prin credit ipotecar în anul 2006, şi o casă de vacanţă de 214 metri pătraţi construită în regie proprie.



De asemenea, ministrul Educaţiei are trei autoturisme: Hyundai Elantra, Ford Ecosport şi Kia Sportage.



Monica Anisie are, conform declaraţiei de avere, carduri de credit la Banca Transilvania - unul de 20.000 de lei, iar altul de 5.800 de lei. Datoriile la aceeaşi bancă însumează 190.000 de lei.



Anul trecut, Anisie a avut venituri de peste 70.000 de lei din salarii (ca profesor CNTV şi la Şcoala Fridolin, ca inspector în Ministerul Educaţiei, consilier la cabinet parlamentar şi Administraţia Prezidenţială). Şi a avut venit din arendă - 600 de lei.



Tot în anul fiscal trecut, Monica Anisie are trecut în declaraţia de avere că a vândut un autoturism cu 3.200 de euro.