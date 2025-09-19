Social-democratul ar trăi exclusiv din bani publici, iar în doar 11 zile ar fi încasat 780.000 de euro. De altfel, de-a lungul timpului, Manole a încasat sume uriașe care nu apar, însă, în declarațiile de avere.

REALITATEA PLUS i-a cerut un punct de vedere ministrului, dar până la această oră nu a primit un răspuns.

Florin Manole încasează mai mulți bani decât declară

Veniturile lui Florin Manole nu coincid cu datele de pe declarațiile de avere. Potrivit jurnaliștilor, ministrul Muncii ar încasa mulți mai mulți bani decât declară. Încă de la primul mandat de parlamentar, în perioada 2016-2020, conturile sale au început să se rotunjească. De exemplu, acesta ar fi câștigat ca deputat 63.000 de lei, dar a împrumutat partidul cu 65.000 de lei, fără să spună de unde are dat diferența de bani, deși lucrează doar în sistemul public.

În anul 2018, actualul ministru al Muncii a câștigat 25.000 de euro, dar în conturi avea economii cu 10.000 de euro mai mari decât câștigul anual. Și de data aceasta banii nu pot fi justificați, asta, pentru că Manole era doar deputat la vremea respectivă, fără alte surse de venit, spun jurnaliștii.

În anul 2019, Florin Manole a acordat un împrumut de 40.000 de euro unei rude și încă unul de 225.000 de lei partidului din care face parte. Sumele nu apar în declarația de avere, așa cum cere legea, chiar dacă împrumuturile au fost restituie. Și nici nu se știe de unde a avut Manole banii, mai ales că în același an ar mai fi dat acordat un alt împrumut de 14.000 de euro la PSD, spun jurnaliștii.

De altfel, în fiecare an, bugetarul Florin Manole a dat împrumuturi colosale fie partidului, fie rudelor, fie prietenilor. Doar anul acesta, social-democratul și-a mai rotunjit conturile cu aproape 80.000 de euro, spun jurnaliștii.