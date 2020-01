Ministerul de Finanțe s-a împrumutat trei miliarde de euro pentru finanțarea deficitului bugetar

În loc de investiții, banii luați cu împrumut vor fi folosiți pentru acoperirtea nevoilor urgente sau pe termen scurt.

”Împrumuturile vin din două părți: finanțarea deficitului bugetar, 3.6% din PIB și refinanțări de credite luate în trecut, în jur de 80 miliarde lei sunt împrumuturi. Am văzut aceste titluri isterice din presă despre împrumuturi, ne împrumutăm mult mai ieftin decât PSD, am economist 600 mil. lei doar din dobânzi. Ei s-au împrumutat cu dobânzi de peste 5%, noi suntem în scădere. Anul trecut au fost 5 miliarde de euro împrumut și nu am văzut acei căței care latră acum în parlament suparați că se împrumută guvernul, se pare că erau bune împrumuturile anul trecut”, a spus ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.

Reacția fostului ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, cu privire la împrumutul luat marți, n-a întârziat.

„Cîțu vrea să ne arate că poate. Că poate să împrumute mult, mult mai mult - doar ieri 3 miliarde de euro şi doar în două luni 7 miliarde de euro!!! Să ne confirme că este doar un impostor ajuns ministru, că este un diletant atât în ale finanţelor, cât şi în ale politicii. Că ignoranţa sa atrage ghinionul, dar nu numai pentru el, ci pentru noi toţi, chiar şi pentru cei care l-au promovat!

E oare nevoie să-i împrospătăm memoria lui Cîțu cu propriile replici halucinante, cu acuzele isterice la adresa mea şi a guvernului în legătură cu împrumutul de 3 miliarde de euro din martie 2019? Striga atunci, ceea ce nici el nu credea, că este un atac asupra sistemului financiar-bancar, că avem costurile unei ţări cu rating JUNK, că habarnism, că tupeu şi tot aşa… Ba, mai mult, oferea şi lecţii de succes despre cum nu trebuie să ai nevoie să te împrumuţi sau despre cum trebuie să te împrumuţi la dobânzile la care se împrumută Germania.

Oare Cîțu gândeşte că acum românii vor împrumuturi? Că împrumuturile peneliste sunt mai “bune” pentru România? Sunt mai necesare, mai mari ori mai scumpe?

Mi-e teamă că răspunsul la toate aceste întrebări îl vom primi la pachet cu ratingul de ţară din primăvară.

Un singur lucru este clar. Suntem conduși prost, ţara este guvernată şi mai prost sau, mai bine spus, nu este guvernată și... asta ne ocupă tot timpul.

Cîțu este un dezastru ca ministru. Deunăzi vorbea despre "iresponsabilitatea criminală" a pesediștilor care au votat legile privind creșterea pensiilor și a alocațiilor pentru copii și din cauza cărora i-a dat lui cu virgulă în buget. Dar ce părere să aibă oare același Cîțu despre "criminala iresponsabilitate" (sic!) a celui care a promulgat cele două legi, dar și a celor care și-au angajat răspunderea pentru un buget fals care nu cuprinde creșterea pensiilor aprobată prin lege și care amână creșterea alocațiilor, deși a fost aprobată de șeful statului și al propriului partid?

Dacă nu a ajuns încă la o concluzie, presimt că penelistul Cîțu se scaldă în prea multă confuzie... sentimentul acela când nu mai știe dacă este cu adevărat înțeles și apreciat, dacă își bate cineva joc de el sau dacă a valorificat deja la maxim șansele de a-și dovedi incompetența profesională și politică”, a scris Teodorovici pe Facebook.

Specialiștii spun că nu suma ar trebui să ne îngrijoreze, ci dobânzile aferente ratelor.

Potrivit unei estimări, guvernul ar avea nevoie anul acesta de aproape 87 de miliarde de lei.