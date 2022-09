„Lucrurile au luat o ranza. Vorbim de solidaritate, dar numai atunci când vor unii să fim noi solidari cu ei. Când e vorba de accesul României în Schengen sau alte lucururi, cineva nu vrea. Am asistat la un discurs halucinant al președintei Comisiei Europene, care parca vorbea de alta Europă. Ne scufundăm cu barca, iar cineva ne anunță că vom avea ceva umezeală. Acum 30 de ani am omorât doi oameni pentru că au ținut oamenii în frig, o luâm de la capăt. În ultimii doi ani, Comisia Europeană au făcut țăndări toate crizele, cu măsuri luate în prispă și greșite. Eu mi-am făcut datoria față de elctoratul meu și le-am spus că am greșit”, a declarat Mihai Tudose în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.