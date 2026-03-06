Mihai Fifor cere demiterea Oanei Țoiu după scandalul legat de fiica lui Ponta: „Cât de măruntă să fii ca om ca să cobori până aici? Există o limită: copiii!”

Senatorul PSD Mihai Fifor o atacă dur pe ministrul de Externe Oana Țoiu, după acuzațiile potrivit cărora fiica fostului premier Victor Ponta ar fi fost dată jos dintr-un autocar care transporta minori spre aeroportul din Oman pentru repatriere.

Într-o postare publică, Fifor susține că gestul ar depăși limitele unei dispute politice și o acuză dur pe Oana Țoiu că ar fi implicat un copil într-un conflict politic.

Mihai Fifor îi cere demisia Oanei Țoiu

„Ceea ce a făcut Oana Țoiu depășește orice limită de decență. Nu mai vorbim despre o dispută politică, despre replici acide sau despre orgolii între adversari. Vorbim despre momentul în care un copil este abandonat într-un context dramatic. Un copil!!! Poti pricepe asta, Oana Țoiu??? Fiica lui Victor Ponta este un copil. Atât. Nu este adversar politic. Nu este „problemă de imagine”. Nu este muniție pentru răzbunări mărunte”, a postat Fifor pe Facebook.

Senatorul PSD continuă criticile într-un ton dur la adresa ministrului de Externe și a partidului USR, acuzând-o pe Țoiu că s-a războit pur și simplu cu un copil fiindcă nu i-a convenit numele tatălui acesteia.

„Cât de măruntă să fii ca om ca să cobori până aici? Ce suflet distorsionat și meschin trebuie să ai ca să te războiești, indirect, cu un copil pentru că nu îți convine numele tatălui? Un asemenea gest nu te descalifică doar ca ministru. Te descalifică ca om. Ca femeie.”

Fifor afirmă că situația reflectă, în opinia sa, modul în care USR face politică.

„Politica produsă de USR, una a urii și a agresivității fără limite!”

„Dar, din păcate, exact aici a ajuns politica produsă de USR. O politică a urii, a resentimentului, a micimii și a agresivității fără limite. Un curent toxic care, de prea mult timp, confundă ura cu moralitatea și isteria cu competența. USR-ismul a ajuns o boală a politicii românești. O plagă care infectează spațiul public cu ură, intoleranță și dispreț față de oameni. Iar astăzi vedem încă o dată până unde poate merge această deformare morală: până la a abandona un copil într-o zonă de război.”

Senatorul îi cere premierului Ilie Bolojan să o demită pe Oana Țoiu.

Mihai Fifor, către Bolojan: „Dacă nu sunteți în stare să fiți premier, atunci aveți o singură soluție: plecați și dumneavoastră acasă!”

„Responsabilitatea este acum la premierul Ilie Bolojan. Dacă mai există un minim de demnitate în acest guvern, atunci decizia ar trebui să fie una singură: plecarea imediată a Oanei Țoiu din funcție. Domnule Bolojan, poate măcar de data aceasta sunteți bărbat de stat și aveți curajul să faceți ceea ce trebuia să faceți demult și în alte cazuri. Cu Ionuț Moșteanu. Cu Diana Buzoianu. Cu Dinel Miruță și cu alți exponenți ai acestei cangrene politice care confundă guvernarea cu ura viscerală față de tot ce nu e parte a găștii lor.”

Fifor mai afirmă că premierul ar trebui să ia o decizie fermă în această situație.

„Dacă nu sunteți în stare să fiți premier și să puneți capăt acestor derapaje, atunci aveți o singură soluție: plecați și dumneavoastră acasă, împreună cu usr-iștii dumneavoastră cu tot. Nu e destul că v-ați demonstrat impotența administrativă și orice lipsă de omenie în toate zilele acestea de când cetățenii români blocați în zona de conflict așteaptă sprijinul țării lor? Măcar în ceasul al doisprezecelea trimiteți-o urgent acasă pe cea care astăzi a reușit să arunce un scuipat gros pe obrazul nostru ca țară civilizată. Pentru că există o limită pe care nici politica, nici ura, nici propaganda nu au voie să o treacă. Copiii.”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, este acuzată că ar fi cerut ca Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, să fie dată jos din autocarul care transporta de la Dubai către aeroportul din Oman un grup de minori, pentru a se îmbarca într-o cursă de repatriere.

