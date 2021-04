Potrivit unui comunicat de presă, procedura nu a periclitat în niciun fel activitatea din sediul instituţiei.



„O parte din actele solicitate de către reprezentanţii DIICOT Iaşi au fost trimise deja către instituţiile specializate încă de la începutul acestui an. Documentele solicitate de către DIICOT Iaşi sunt ca urmare a unei sesizări pe care municipiul Iaşi a făcut-o încă de la începutul acestui an. Pentru verificarea şi analizarea celor sesizate de noi, procedura îi obligă să se prezinte la sediul instituţiei pentru ridicarea actelor necesare desfăşurării anchetei. Colegii mei au pus la dispoziţie toate documentele solicitate, activitatea primăriei nefiind întreruptă niciun moment pe parcursul cererii din partea DIICOT Iaşi. Personal le-am dat tot concursul şi am cerut colegilor mei care gestionează acest tip de documentaţii să pună la dispoziţia anchetatorilor toate documentele solicitate. Am încredere că verificările vor face lumină în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest caz, iar dacă s-au înregistrat încălcări ale legii cei vinovaţi trebuie să plătească”, a declarat, prin intermediul comunicatului de presă, Mihai Chirica.



Conform DIICOT şi IGPR, descinderile au vizat destructurarea unei grupări specializată în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, participaţie improprie la infracţiunile de abuz în serviciu şi fals intelectual, instigare la infracţiunile de abuz în serviciu şi fals intelectual, abuz în serviciu şi omisiunea sesizării.



În cauză s-a reţinut faptul că, în cursul anului 2016, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat în vederea obţinerii, în mod fraudulos, a unui teren din patrimoniul unei instituţii publice, respectiv Primăria Iaşi, pe care au construit blocuri de locuinţe, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 2 milioane de lei. De asemenea, a rezultat faptul că activitatea infracţională a fost posibilă prin acordarea sprijinului de specialitate de către avocaţi, notari şi funcţionari publici. La sediile DIICOT şi BCCO Iaşi vor fi conduse, în vederea audierii, 23 persoane.