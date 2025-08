"El l-a adus la Cotroceni, l-a preluat Nicusor Dan. A rezolvat chestiunea cu secretizarea averilor pentru ca el a fost, sa spune, <<calul de bataie>>, cel care a iesit cu declaratia, berbecele. Si de atunci avem averile secretizate, iar Nicusor nu si-a facut publica nicio avere.



Partenera de viata a dlui Anastasiu nu a avut cateva contracte, cum a mintit Bolojan. Uitati-va in articolul respectiv ca sunt foarte multe contracte, sunt nenumarate contracte cu partenera de viata. Asadar, cum adica? Uitati-va cate fotografii sunt cu partenera de viata a lui Anastasiu langa Bolojan. De unde pana unde? Eu de ce nu am aparut niciodata langa Bolojan in poze?", a declarat Tuca.