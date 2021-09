"Cred ca Orban ar intruni conditiile care sa satisfaca marea majoritate a celor prezenti in sala. Evident, Orban creeaza emulatie in jurul sau, empatie pozitiva. E clar ca activistii vechi ai PNL ii sunt favorabili. Ma tem ca lucrurile vor functiona dintr-o alta paradigma, a unui ordin dat explicit de presedintele Iohannis. E evident ca il vrea plecat din fruntea PNL. In opinia mea, e o mare greseala. E o mare nedreptate daca iese Citu azi la vot pentru ca in mod evident dorinta poporului e ca Orban sa continue din fotoliul de presedinte. Daca la Ludovic Orban a fost o tacere in sala si o curiozitate in a-l asculta, la Florin Citu a fost o harmalaie de nedescris, nu se bucura de respectul colegilor sai. Daca nu are respect decat cel indus de institutia prezidentiala, nu are ce cauta in acest partid", a spus, la Realitatea PLUS, sociologul Marius Pieleanu.

Intrebat de ce ar conta atat de mult sustinerea lui Klaus Iohannis, sociologul a explicat: "Asta e modelul romanesc de raportare la functia prezidentiala. Intotdeauna Romania a fost condusa de un tatuc, dictatorial sau democratic."

"Romania a intrat in criza politica pentru ca principalele partide de la guvernare nu s-au inteles asupra numelor viitorilor sefi de Parchete. O astfel de cauza produce criza politica", atrage atentia sociologul.

Agenda publica reala a cetateanului este complet ignorata de clasa politica si inlocuita de "interese marunte, meschine", subliniaza acesta.

Intrebat ce se va intampla daca invingator va iesi Florin Citu, Pieleanu a explicat: " Alianta se va reface. In mod evident, PSD a declinat oferta de a beneficia de anumite avantaje in schimbul unui sprijin parlamentar. Primarii PSD sunt primarii PSD, nu inseamna ca, la varf, conducerea PSD agreaza o astfel de situatie. PSD urca cu regularitate. Va avea un scor cu 4 in fata la alegerile din 2024. Dincolo de asta, probabil ca se va reface alianta cu USR PLUS. Se va reface un guvern PNL USR PLUS UDMR, cu un premier altul decat Citu."

Si totusi, atrage atentia sociologul, dincolo de entuziasmul creat de prezenta lui Orban si de prezenta aparent majoritara, zarurile sunt aruncate. "Pentru istoria PNL, sper sa ma insel, dar nu cred ca ma insel", a spus Pieleanu.

"Nu am auzit niciun cuvant despre unde vad Citu sau Orban Romania peste 10 ani. Ma doare ca cetatenii sa nu stiu care este proiectul de tara pentru cel mai important partid. PNL de azi nu mai are niciun fel de legatura cu ce am citit noi din cartile politice si istorice", puncteaza Pieleanu.

"Recunostinta in politica e un defect, nu o calitate. Iohannis si-a insusit acest atribut care e un defect, dar asta e viata. Gurile rele spun ca lantul de iubire s-a rupt cand Ludovic Orban si-a exprimat dorinta explicita de a candida la prezidentialele din 2024. Se pare ca, de atunci, Iohannis si-a propus sa-l elimine din toate pozitiile de putere, din Parlament si din PNL. Lucru pe care se pare l-a inceput cu dreptul", a mai spus sociologul.

In ceea ce priveste scenariul scindarii PNL, Pieleanu a explicat: "Sala arata ca un demers de scindare. Cunoscandu-l un pic pe Orban, nu e genul care sa plece din PNL. E un luptator si un solitar, ma astept sa o ia de la inceput, sa convinga colegii ca solutia la urmat congres este tot Orban."

Cat despre un premier agreat si de USR PLUS, acesta ar putea fi ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, apreciaza Pieleanu.

"Ma pot gandi la multe nume care nu sut neaparat de notorietate. Probabil ca domnul Ciuca, in calitatea sa de intim al presedintelui, e si un frecventabil al partenerului nostru strategic SUA", a incheiat Pieleanu.