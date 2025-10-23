Invitat la Lupta pentru România, Marius Lulea a criticat dur ceea ce a numit „agenda ascunsă” a politicienilor aflați la putere, pe care îi interesează doar să le fie lor bine și să nu-i deranjeze nimeni.

„Constatăm o aroganță maximă din partea politicienilor care ne conduc astăzi. Efectiv, nu le mai pasă de români. Au simțit, după ce au anulat alegerile, că puterea este totală, că nimeni nu li se opune. Pot face înțelegeri peste capul românilor, pot cumpăra presa, pot să blocheze eliminarea privilegiilor, astfel încât să nu-i mai deranjeze nici CCR, nici sistemul de justiție”, a declarat Lulea.

Lulea: Poporul român este pe o agendă săracă. Ei sunt pe o agendă secretă. Sfârșitul lui Bolojan în politică este mai aproape decât crede

Liderul AUR acuză o lipsă totală de empatie și responsabilitate din partea guvernanților, oferind ca exemplu modul sfidător în care premierul Ilie Bolojan și oamenii săi s-au comportat în cazul blocului din Rahova, devastat de o explozie de gaze.

„Poporul român este pe o agendă publică, care este săracă, iar ei, politicienii care trăiesc în niște vile de lux, ca niște regi, sunt pe o agendă secretă. Este un maxim de sfidare și ceea ce se întâmplă arată că nu mai există acest echilibru al puterilor în stat, astfel încât să le fie frică. Eu cred că ne apropiem de acel moment al schimbării, ne apropiem de momentul în care românii nu vor mai accepta această neobrăzare, iar sfârșitul lui Bolojan în politică este mai aproape decât crede. Și poporul român știe că suntem foarte aproape de acel moment.”

Lulea: Pentru vila lui Bolojan au fost bani, pentru sinistrații din Rahova s-au terminat

Marius Lulea critică dur mutarea premierului într-o vilă de lux, despre care afirmă că a fost reabilitată cu fonduri uriașe, în timp ce nevoile reale ale cetățenilor sunt ignorate.

„Sunt aroganți, sunt lipsiți de empatie. El se mută într-o vilă de lux, pe care o reabilitau pentru Klaus Iohannis cu 7 milioane de euro — exact suma necesară pentru a construi blocul distrus din Rahova. (...) Adică pot da o OUG pentru a transforma o vilă pentru președinți într-una pentru premier, dar nu pot da o OUG care să le arate românilor că statul este puternic, că își manifestă solidaritatea. Ce-i costă pe acești politicieni să spună: «Vrem ca românii să aibă încredere în stat»? Ei se află de 35 de ani la putere și întotdeauna caută alți vinovați,” a afirmat Lulea, la Realitatea Plus.