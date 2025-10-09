"Eu, ca om politic și ca PSD-ist, cred că această coaliție și guvern ar funcționa mult mai bine fără USR.
Această răutate pe acre o emanată de fiecare dată, acest tip de a face politică și de a căuta tot timpul să eviți, faptul că nu înțeleg contextul social. Ei nu sunt reprezentați în administrația locală și atunci e greu să înțeleagă nevoile administrațiilor locale", a declarat Ciolacu.
Marcel Ciolacu dă de pământ cu reziștii: Această Coaliție ar funcționa mai bine fără USR
Marcel Ciolacu dă de pământ cu reziștii! Fostul premier susține că Executivul ar funcționa mult mai bine dacă USR-ul ar ieși de la guvernare. Mai mult, Ciolacu a declarat că tabără reziștilor emană constant răutate și caută tot timpul vinovați.
