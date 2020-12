Marcel Ciolacu amenință cu absenteism în Parlament pe 21 decembrie, ziua când Iohannis a convocat noul legislativul

Marcel Ciolacu spune că nu „instigă”, dar că fiecare poate să „aibă o problemă” în acea zi. „Dacă vrei să joci în extrem și iei în batjocură votul românilor și te duci tu la Vila Lac 1 și faci aranjamente și împărți tu, după cheremul tău, cum îți vine ție, tot ce reprezintă Parlamentul, atunci este normal că și reacția celor care nu au fost invitați să fie în aceeași măsură”, explică liderul PSD.



Lliderul PSD Marcel Ciolacu i-a catalogat pe președinții PNL și USR, Ludovic Orban, respectiv Dan Barna, drept „gemenii eșecului” și a reafirmat că PSD nu va renunta la ideea de a obține funcții de conducere în cele două camere ale Parlamentului.



„Noi am anunțat foarte clar că o să candidam atât la funcția de președinte al Camerei, cât și la funcția de președinte al Senatului. Este dreptul și al domniilor lor, chiar dacă au pierdut alegerile, să candideze pentru această funcție. Ce m-a deranjat foarte mult, fiind neconstituțional și lucru în premieră pentru politică românească, acest troc al gemenilor eșecului. S-au strâns și au împărțit toate funcțiile din Parlament cum și-au dorit ei. (...) Există trei hotărâri ale CCR-ului, există regulamentul Camerei Deputaților și al Senatului, există regulamentul plenului comun, deci toate nu permit acest lucru. Și atunci am anunțat că vom lupta și vom atacă cu tot ce avem la îndemână, constituțional și legal, de a nu se întâmplă acest lucru și aceste trocuri de împărțire”, a declarat Marcel Ciolacu.



În acest context, președintele social-democrat a avansat ideea conform căreia este posibil că Parlamentul să nu se constituie în 21 decembrie.



„Legiuitorii s-au gândit că s-ar putea să apară unii care pierd, să se unească să ia ei... cei care au câștigat, voturile celor care au câștigat să nu mai conteze. Asta se întâmplă în momentul acesta. Nu se poate, legal, acest lucru. Am informat pe toată lumea, vedeți, avem posibilitatea să nu se constituie Parlamentul României pe dată de 21 decembrie. Există în regulament, în cazul în care nu sunt două treimi, Parlamentul nu se constituie”, a adăugat Ciolacu.



Întrebat dacă social-democrații ar absența în mod deliberat de la ședința de constituire a noului Legislativ, Ciolacu a răspuns că „fiecare poate să aibă o problema în acea zi”, el subliniind că nu vrea să „instige”.



„Nu deliberat. Fiecare poate să aibă o problema în acea zi, să... dacă nu respectăm, există toate pârghiile. Eu spun, eu nu instig sau nu... nu am nicio problema. Dar există această portiță în regulament și se poate întâmplă să nu se constituie Parlamentul României. Trebuie să respecți democrația și votul românilor. Dacă vrei să joci în extrem și iei în batjocură votul românilor și te duci tu la Vila Lac 1 și faci aranjamente și împărți tu, după cheremul tău, cum îți vine ție, tot ce reprezintă Parlamentul, atuncea este normal că și reacția celor care nu au fost invitați să fie în aceeași măsură”, a explicat președintele PSD.



Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, că, dat fiind că Biroul Electoral Central a anunțat atribuirea mandatelor în urmă alegerilor din 6 decembrie, convoacă noul Parlament în 21 decembrie.