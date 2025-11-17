Într-o postare pe TikTok, europarlamentarul suveranist a încercat să atragă atenția asupra unui dublu-standard la nivelul Uniunii Europene, care consideră că regimuri autoritare și metode autoritariste de conducere s-ar regăsi doar în aria spațiului extracomunitar.

Într-o interpelare, Larus a oferit ca exemplu România, iar ca studiu de caz pe Călin Georgescu, despre care a afirmat că este o victimă a represiunii regimului din cauza opiniilor sale, la fel cum se întâmplă în țări precum Belarus și Venezuela.