Luis Lazarus: Călin Georgescu este un disident. România, comparată cu țări autoritare precum Belarus

Lazarus consideră că suveraniștii trebuie să fie uniți

Europarlamentarul suveranist Luis Lazarus susține că Georgescu este un dizident, mai exact o persoană care se opune regimului politic totalitar, acesta fiind motivul pentru care este ținut sub control judiciar. Totodată, politicianul compară anularea alegerilor din România cu situații similare în Iran și Belarus, țări conduse de zeci de ani de aceiași dictatori. 

Într-o postare pe TikTok, europarlamentarul suveranist a încercat să atragă atenția asupra unui dublu-standard la nivelul Uniunii Europene, care consideră că regimuri autoritare și metode autoritariste de conducere s-ar regăsi doar în aria spațiului extracomunitar.

Într-o interpelare, Larus a oferit ca exemplu România, iar ca studiu de caz pe Călin Georgescu, despre care a afirmat că este o victimă a represiunii regimului din cauza opiniilor sale, la fel cum se întâmplă în țări precum Belarus și Venezuela.

