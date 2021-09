Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că s-a abținut de la un vot esențial cerut de echipa lui Florin Cîțu care ar fi provocat amânarea cu două săptămâni a moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR.

Potrivit liderului PNL, acesta s-a abținut de la votarea, în ședința Birourilor Permanente reunite ale Parlamentului, a cererii PNL de verificare a semnăturilor de pe moțiune timp de două săptămâni de către Comisia de statut. Cererea fusese depusă de Daniel Fenechiu (PNL) și a picat pentru un singur vot. De la vot s-au abținut doi membri ai birourilor permanente reunite: Ludovic Orban (PNL) și Ovidiu Ganț (minorități). Rezultatul votului a fost următorul: din 18 membri ai Birourilor Permanente reunite prezenți, 9 au votat "pentru" propunere, 7 au votat "împotrivă" și 2 au fost prezenți și nu au votat.

Dacă cererea PNL ar fi fost votată, moțiunea de cenzură ar fi fost împinsă după data de 25 septembrie, când are loc congresul PNL.

"La prima reuniune a Birourilor Permanente reunite de vineri, 23, nu s-a intrunit cvorum. Am convocat a doua reuniune, sambata, la ora 11, cand nu s-a intrunit cvorum. Sambata - zi libera, desi parlamentarii sunt in serviciul poporului roman. Am convenit reuniunea BP ale celor doua camere azi. Am pus pe ordinea de zi punctul care este stabilit de regulamentul sedintelor comune - motiunea de cenzura. Alfred Simonis a propus modificarea ordinii de zi dupa cum urmeaza - 3 puncte pe ordinea de zi. Alfred Simonis a propus ca punctul 1 sa fie propunerea de infiintare a unei comisii de ancheta. La punctul 2, sa fie solicitarea PNL de a se trimite către Comisia de Statut verificarea semnaturilor de pe motiunea de cenzura USR PLUS – AUR si la punctul 3, sa fie discutata motiunea de cenzura. Nu am fost de acord cu introducerea unui punct care a fost pus pe la ora 11:30. Am exprimat clar punctul de vedere ca orice solicitare cu privire la motiune trebuie dezbatuta in cadrul punctului propus, respectuiv motiunea de cenzura. Nu s-a tinut cont. Am supus la vot propunerea lui Alfred Simonis, care a fost votata de toti parlamentarii PSD prezenti la inceputul birourilor permanente reunite si a fost votata ordinea de zi in forma propusa de Simonis. Dupa aceasta, PSD a decis sa si retraga reprezentantii din Birourile permanente reunite si toti cei 8 reprezentanti PSD au plecat. S-a dezbatut punctul 2 - cererea pentru verificarea semnaturilor. Rezultatul votului este urmatorul: 18 membri ai BP reunite prezenti, 9 "pentru" propunere, 7 au votat "impotriva", 2 au fost prezenti si nu au votat. Propunerea nu a fost adoptata. Votul in Parlament se adopta o lege cu votul a jumatate plus 1 dintre cei prezenti. In favoare au votat 9, deci nu s-a intrunit majoritatea, ca atare propunerea nu a trecut.

Dupa ce nu a fost adoptata propunerea, alti colegi, colegii mei din PNL, au plecat din sala, am ramas fara cvorum, nu am putut sa discutam punctul 3, prezentarea in birourile permanente reunite a motiunii de cenzura", a declarat Ludovic Orban.

"A existat o propunere formulata de vicele Camerei Deputatilor, Cristina Pruna, aceea ca parlamentarii semnatari fizic sau online sa confirme ca au semnat motiunea de cenzura. Se putea verifica in decursul unei ore. Nici acest lucru nu a fost luat in seama. Eu nu puteam fi de acord sa pot vota o procedura care nu face altceva decat sa incalce litera Constitutiei si regulamentul. Semnara unei motiuni este un act de vointa individual. Doar persoana care a semnat poate sa conteste validitatea semnaturii sau poate sa-si retraga semnatura", a mai spus Ludovic Orban.