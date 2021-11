„Am avut o discuție cu Klaus Iohannis în care am vorbit despre posibilitatea de a fi destituit Arafat în condițiile în care erau presiuni în stradă. Eu am cumpănit foarte mult decizia. Nu am ridicat eu problema. Eu îl cunosc pe Arafat, știu foarte bine cum a construit sistemul de urgență. Eu nu am luat decizia pentru că eram într-un guvern în care nu se știa cât durează”, a declarat Ludovic Orban la Realitatea PLUS.