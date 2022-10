„Care e cauza creșterii prețurilor? Costurile care fac parte din costurie de realizare a unui produs, prețul cu energia, care a scăpat de sub control, prețul carburantului, gazului, în condițiile în care România este al doilea producător după Olanda.

De 32 de ani sunt constant împotriva avatarului comunist. Eu critic o anumită politică de stagnare, de subdezvoltare, de sărăcie, de a fi inadaptat la evoluția societății. Nu am cum să fac alianță cu PSD.

Cu AUR nu avem foarte multe în comun. Chiar dacă unii sunt sub steagul patriotic, nu au soluții. Nu poți să trăiești într-un permanent circ. Noi venim cu soluții. Am propus un proiect de scădere a prețurilor carburantului. Pentru facturi am propus o soluție. Când oferta este mică, prețurile o iau razna”, a spus Ludovic Orban.

„Colaborăm cu USR și PMP. Eu nu pot să uit perioada Dragnea”, a mai spus Orban.