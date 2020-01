Ludovic Orban a anunțat în ce stadiu e proiectul de desființare a Secției Speciale

"Suntem pe final cu elaborarea proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ si aproape de lansarea lui in dezbatere publica", a declarat Ludovic Orban.

Intrebat cand mai exact va fi gata, avand in vedere ca trebuie sa soseasca la Bucuresti comisia de evaluare a progreselor MCV, prim ministrul a spus ca "intr-un termen destul de scurt, de ordinul zilelor".

In ce priveste modalitatea prin care va fi adoptat acest proiect, Ludovic Orban nu exclude varianta unei ordonante de urgenta, dar o considera putin probabila, sanse mai mari avand o noua asumare a raspunderii in fata parlamentului.

"Trebuie sa mai am o intalnire cu ministrul si echipa de la Ministerul Justitiei, urmand sa luam decizia care va fi procedura. (...) A avut loc un referendum convocat de presedintele Iohannis in care cetatenii au decis ca nu vor ordonante in domeniul justitiei. Avem serioase argumente pentru a considera solutia (adoptarii prin OUG -n.r) nu neaparat dezirabila", a declarat Orban, la Ziare.com