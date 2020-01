Lucian Bode, revoltat de serviciile oferite la Aeroportul Otopeni: ”Trebuie intervenit de urgență!”

"Trebuie să rezolve problema parcării. Urgent! Suntem singurul aeroport dintr-o capitală de republică cu acele nenorocite de jetoane care nu vreau să spun și ce produc în spate: evaziune fiscală", a afirmat ministrul Transporturilor, joi seara, la Realitatea Plus, în emisiunea Legile puterii.



Întrebat câți bani "se fură" prin folosirea jetoanelor, Lucian Bode a răspuns: "Nu-s eu în măsură să spun că se fură bani, dar spun că acele jetoane nu cred că sunt normal a fi folosite în România anului 2020, cred că trebuie un sistem modern pentru parcare".



Lucian Bode a criticat și aspecte precum curățenia sau firmele de handling.



"Trebuie intervenit de urgență la contractul privind curățenia. Ai un contract, te rog frumos să te ții de toate prevederile contractuale, pentru că în Otopeni curățenia a lăsat de dorit. Nu mai vorbesc că erau situații în care-mi trimiteau și mie cetățeni imagini, mesaje că nu au acele nenorocite de cărucioare, nu găseai un cărucior și erau cu miile oameni care doreau să-și transporte bagajele. Firmele de handling iar, trebuie discutat acolo, să vezi cum tu îți permiți să nu-ți dezvolți flota și să vii cu acele amărâte de autobuze de stai să cazi din ele. Până la urmă, îți trebuie o mână de gospodar", a mai spus ministrul Transporturilor.



Lucian Bode a precizat că a discutat aceste aspecte cu noul manager al Companiei Aeroporturi, care are contractul pe o perioadă de patru luni cu posibilitate de prelungire pentru încă două luni. Bode a spus că își dorește selectarea unui manager privat pentru Compania Aeroporturi București.



"Eu îmi doresc să selectăm un manager privat acolo pe Ordonanța 109, să aibă un contract de mandat pe patru ani de zile, ca să poată face lucruri. Și continuă proiectele mari: lucrări la pista 1, calea de rulare Delta și terminalul nou. Imaginați-vă că au intrat prin principala poartă în România încă o Românie. 15 milioane de oameni au trecut prin aeroportul Otopeni în 2019", a mai spus ministrul Transporturilor, la Realitatea PLUS.