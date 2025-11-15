Lista marilor companii de stat care ar putea fi lichidate. Tabelul lui Ilie Bolojan

Potrivit unui raport al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) privind companiile de stat, CFR Marfă este compania care a înregistrat cele mai mari pierderi anul trecut- 4,7 miliarde de lei.

La nivel național, 266 de întreprinderi generează pierderi de 2,5 miliarde de lei, dintre care șapte companii generează pierderi de 2 miliarde de lei – atenție, după ce primesc subvenții. E vorba de Căi Ferate CFR SA, Electrocentrale Craiova SA, Unifarm SA, Transport Feroviară Marfă CFR Marfă SA, Compania Municipală Termoenergetica SA, Metrorex SA, Complex Energetic Valea Jiului SA- spunea, în luna iulie, fostul vicepremier Dragoș Anastasiu.

Lista completă a companiilor care ar putea fi lichidate

Căi Ferate CFR SA

CFR Marfă

Electrocentrale Craiova SA

CN Unifarm SA

SN Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă SA

Compania Municipală Termoenergetica București SA

Metrorex

Complexul Energetic Valea Jiului