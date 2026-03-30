După întâlnirea regională a organizațiilor PSD din Sud-Est, el a transmis clar: „Majoritatea celor care au intervenit în discuții au spus răspicat că astăzi coaliția de guvernare merge într-o direcție greșită”.

În același context, Oprea a atins și subiectul aleșilor locali. Consideră că nu este corect ca vina să fie pusă la grămadă pe toți, indiferent că vorbim despre primari sau președinți de consilii județene. A formulat direct această idee: „Culpabilizarea la grămadă a aleșilor locali, fie că vorbim despre primari sau președinți de consilii județene, este o greșeală”.

Discuția s-a mutat apoi spre economie, unde critica lui devine mai concretă. Oprea spune că abordarea actuală pornește de la o comparație greșită, aceea că economia României ar funcționa ca o companie în insolvență, unde soluțiile sunt doar reduceri și închideri. Din punctul lui de vedere, efectele deja se simt: mai mulți oameni fără loc de muncă, consum în scădere și probleme în industrie. În acest context, a subliniat că „un guvern responsabil este obligat să găsească soluții corecte pentru economie și pentru oameni”, adăugând că acestea ar trebui să facă situația mai ușor de dus într-un climat internațional deja tensionat.

PSD, critici dure la adresa Guvernului

În paralel, în interiorul PSD se discută și despre pașii următori. Sorin Grindeanu a explicat că, la întâlnirea de la Brăila, nu a existat niciun coleg care să susțină continuarea actualei formule fără schimbări după 20 aprilie. A spus clar: „Nu a fost nici măcar unul dintre vorbitori, până să ies din sală, să spună că trebuie să continuăm în acelaşi mod.”

În acest moment, sunt luate în calcul trei direcții: trecerea în opoziție, modificarea modului în care PSD rămâne la guvernare sau continuarea în aceeași coaliție, dar cu schimbări importante. Decizia nu e încă luată, dar din discuțiile interne reiese destul de clar că actuala formulă nu mai este văzută ca o opțiune care poate merge mai departe fără ajustări.