Legea cumulului pensie-salariu, adoptată azi de Guvern, în ciuda criticilor acerbe

În ciuda criticilor, Guvernul urmează să adopte astăzi proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Astfel, persoanele care aleg să rămână în activitate până la vârsta de 70 de ani vor fi nevoite să renunțe la 85% din pensie. Mai era necesar avizul Consiliului Legislativ, care va ajunge pe masa premierului Ilie Bolojan în această dimineață, apoi proiectul de lege va fi adoptat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului, este vorba despre o „mică întârziere”, asta pentru că inițiativa care generează revolte trebuia adoptată în ședința de guvern de ieri.

Consiliul Economic și Social a criticat proiectul și a venit cu o serie de observații. CES spune că proiectul ar putea fi neconstituțional pentru că pe de-o parte se dă posibilitatea angajatului să rămână în funcție până la 70 de ani, dar pe de altă parte cei cu pensii de serviciu, inclusiv cei din sistemul militar sunt puși să renunțe la 85% din pensie dacă vor să rămână în sistemul public.

