Robert Turcescu: Bolojan, vinovat pentru haosul politic după ieșirea PSD de la guvernare

Robert Turcescu l-a acuzat, în exclusivitate, la REALITATEA PLUS, pe Ilie Bolojan ca fiind răspunzător de criza politică în care se află România după ieșirea PSD de la guvernare. Într-o intervenție în cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel", realizată de Anca Alexandrescu, jurnalistul a spus că prim-ministrul uită că până acum țara a fost condusă de liberali și dă vina doar pe social-democrați pentru dezastrul economic.

„Asta este România lui Bolojan. Deci acest domn poate ieși astăzi, l-am văzut la televiziunea publică și să ne spună nouă tuturor că a făcut reformă în această țară, că a fost ceva ce n-a văzut România până acum și niște nenorociți l-au dat jos și nu înțelegem... Băi oameni buni, 80% dintre români spun că țara e în cap, 80% dintre antreprenori, 8 din 10 antreprenori au probleme. Și mai e ceva: eu n-am fost niciodată votant PSD și probabil că nici n-o să votez cu PSD niciodată pentru că nu sunt pesedist, n-am fost niciodată pesedist și nu-s de stânga, nu-s un om de stânga. Dar să vii și să-mi spui astăzi mie că tot ce se întâmplă rău în țara asta de când ai fost tu ales prim-ministru - pus prim-ministru, de fapt - și ce se va întâmpla de aici încolo rău e din cauza PSD-ului? Tu, în condițiile în care Partidul Național Liberal, începând cu Ludovic Orban, continuând cu Cîțu, continuând cu Ciucă, continuând, iată, cu Bolojan, avându-l 10 ani de zile pe Iohannis drept patron politic la Cotroceni, ai practic, ai băgat țara în rahatul în care se află astăzi.

Toate nenorocirile pe care le-a făcut acest guvern Bolojan, luat aproape pe persoană fizică de acest domn Ilie Bolojan, da? N-au avut nicio legătură cu programul de guvernare pe care l-a citit în Parlament și despre care a vorbit la momentul respectiv. Și acuma vii și-mi spui că unii dărâmă ceva și că nu vin să pună nimic în loc? Păi bine că dărâmă! Bine că dărâmă un guvern care n-a avut până acum nicio legătură cu România! Ne spune că face ordine domnul Bolojan? Dar după cine faceți ordine, domnul Bolojan? După cine? A, după colegii dumneavoastră din PNL?”, a declarat Turcescu.