Marius Budăi: „România are nevoie de un guvern, nu de un spectacol de supraviețuire politică”
Ilie Bolojan vs. Marius Budai
Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii în Guvernul Ciucă, a transmis joi dimineață un mesaj critic la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că acesta ar fi preocupat mai degrabă de menținerea funcției decât de problemele economice ale românilor.
În postarea publicată pe Facebook, Budăi afirmă că România se confruntă cu scumpiri, facturi tot mai greu de plătit și presiuni asupra mediului de afaceri, în timp ce șeful Guvernului „doarme liniștit” pentru că „scaunul este intact”.
Social‑democratul îl acuză pe premier de „flexibilitate morală”, susținând că acesta ar fi trecut de la critici la adresa PSD la solicitări de sprijin politic. Budăi afirmă că „ipocrizia nu doare”, însă „demnitatea a părăsit demult clădirea”.
În mesajul său, acesta susține că Guvernul nu mai are legitimitate și că PSD ar fi ales să pună interesele cetățenilor înaintea funcțiilor. „Funcțiile sunt pentru oameni, nu oamenii pentru funcții”, a transmis Budăi.
El a încheiat postarea afirmând că România are nevoie de un premier preocupat de dificultățile reale ale populației, nu de „un spectacol de supraviețuire politică”, subliniind că PSD este pregătit să ofere „un guvern, nu un spectacol”.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News